Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← На эспланаде в Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

В Минобре напомнили, при какой температуре на улице можно не отправлять ребенка в школу →

В Пермском крае аномально холодная погода продержится до 10 января

В центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Перми сообщили, что 8 января столбик термометра в Прикамье опустился до −38,8º. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Чернушке. В Перми к утру столбик термометра опустился до −31,9º. Это самое низкое значение с начала похолодания. По словам метеорологов, суточный рекорд минимальной температуры для 8 января составляет −39º. Он был установлен 1885 году. Средняя суточная температура воздуха в регионе на 7–17º ниже климатической нормы. Аномально холодная погода продержится до 10 января.

Опубликовано: 08.01.2023 в 15:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На эспланаде в Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

С начала года в Пермском крае произошло 237 ДТП

В Прикамье из-за похолодания повысят температуру горячей воды в кранах

Пермский зоопарк проводит показательные кормления животных

В Перми главное Рождественское богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе

В планетарии Перми проходят праздничные программы для детей

В Перми вновь были замечены световые столбы

В ДТП на трассе М7-Волга под Краснокамском погиб водитель автомобиля

В пермских кинотеатрах лидером проката остаётся фильм «Чебурашка»

Пермский Театр-Театр проводит экскурсии в закулисье


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На эспланаде в Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

В Минобре напомнили, при какой температуре на улице можно не отправлять ребенка в школу →

Обратите внимание

в Перми

В Перми началась серия публичных выступлений легенд российского фигурного катания
В Перми началась серия публичных выступлений легенд российского фигурного катания в рамках проекта «Пермь-300». Местом действия стал каток у Театра-Театра. Для того чтобы еще больше людей смогли посмотреть гала-шоу вживую, олимпийские чемпионы выйдут на лёд у Театра-Театра 4 января в 17:30 и 21:00, а также 5 января в 11.00 утра. Посмотреть трансляцию можно и онлайн в официальной группе ВКонтакте в сообществе «Пермь-300. Всё реально!».
04.01.2023 в 10:30

Метки: Спорт, Общество, в Перми

С 1 января в Пермском крае повысили прожиточный минимум
С 1 января в Пермском крае повысили прожиточный минимум. Об этом пишет «Комсомольская правда» - Пермь». Теперь базовая величина составляет 13 255 рублей, для трудоспособного населения – 14 415 рублей, для пенсионеров – 11374 рубля, для детей – 13 146 рублей. Размер прожиточного минимума влияет на минимальное пособие, пенсии и право на разные виды господдержки и льгот.
04.01.2023 в 09:30

Метки: Деньги, в Перми

Празднование Нового года в Перми прошло спокойно
По информации департамента общественной безопасности администрации Перми, серьёзных нарушений общественного порядка не допущено. В новогоднюю ночь безопасность пермяков обеспечивали сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники. Рядом с главным ледовым городком несли дежурство все экстренные службы. За сутки с 31 декабря на 1 января сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков. По данным Главного управления МЧС по Пермскому краю, возгораний от применения пиротехнических изделий не зафиксировано.
02.01.2023 в 13:30

Метки: в Перми, Культура

Куда сходить в Перми в новогодние каникулы?
В новогодние каникулы пермяков ждут разные события, где можно стать зрителем или участником. Так, на набережной ждёт в гости резиденция Деда Мороза, где всех желающих встречают сам Дед Мороз и Снегурочка. Пермские детишки могут загадать желание, сфотографироваться, почитать стихи, и так до 8 января. Располагается резиденция рядом с большой детской площадкой. На площадке около Театра-Театра каждый день, до 8 января, работает большая новогодняя ярмарка. До 3 января интересное световое шоу можно наблюдать на Коммунальном мосту.
02.01.2023 в 12:30

Метки: Культура, в Перми

График работы общественного транспорта в новогодние праздники
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что 31 декабря работа общественного транспорта будет организована до 23:00. В новогоднюю ночь, 1 января, предусмотрена работа автобусных маршрутов №10, №14, №20, №32, №50, №53, №68, №77, а также трамвайных маршрутов №4, №7 и №12. Регулярные рейсы от начальных и конечных остановочных пунктов будут отправляться с 00:30 до 03:00. При этом, последние рейсы трамваев в депо «Балатово» отправятся от конечных остановок в период с 03:30 до 03:50. 1 января движение общественного транспорта будет осуществляться по сокращённому графику воскресного дня. В праздничные дни со 2 по 8 января автобусы и трамваи перейдут на расписание выходного дня. С 9 января работа городского транспорта будет осуществляться в обычном режиме.
30.12.2022 в 12:08

Метки: в Перми, Общество

В России

В России повышается максимальная выплата по больничному
С 1 января в России максимальная выплата по больничному в месяц повышается до 84 846,69 рублей (из расчета в 31 день). За один день пребывания на больничном может быть начислено до 2 736,99 рублей. Это относится к тем, чей трудовой стаж превышает 8 лет.
04.01.2023 в 16:00

Метки: Деньги, Экономика, В России

Всероссийская акция «Ёлка желаний» продолжается
В преддверии Нового года продолжается всероссийская акция «Елка желаний». Сегодня в роли волшебника выступил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. 14-летний Илья Трушников попросил в качестве подарка новый велосипед. И он его получил прямо в общественной приемной президента России в Пермском крае. Анкету на сайте акции Илья заполнял вместе с мамой. Акция «Елка желаний» в России проходит с 2018 года. За это время исполнено уже более 60 тысяч желаний детей и пожилых граждан.
30.12.2022 в 10:43

Метки: Культура, В России

6 тонн апельсинов, Гена-садовник и бизнес-леди вместо Шапокляк. Историю Чебурашки расскажут по-новому
1 января на большие экраны страны выходит фильм «Чебурашка». Это не мультфильм, а полнометражная картина. Основана она на известной всем взрослым истории. По сюжету мохнатый непоседливый зверек из далекой апельсиновой страны удивительным образом попадает в приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и новый дом. На первый взгляд всё знакомо, но это только на первый. Главный друг Чебурашки в фильме вовсе не крокодил, а хмурый старик-садовник Гена с очень непростым характером, которого сыграл Сергей Гармаш. И как таковой Шапокляк здесь нет. Место главного антагониста произведений Эдуарда Успенского в современной картине отведено бизнес-леди Римме – Елене Яковлевой. Задача перед авторами стояла непростая, необходимо было сделать Чебурашку близким зрителю XXI века, но с отсылкой к советской мультипликации.
27.12.2022 в 11:13

Метки: Кино, Культура, В России, Анонс

В Перми завершается фестиваль «Дягилев+»
В Перми сегодня грандиозным концертом альтернативной музыки на «Заводе Шпагина» завершится трехдневный марафон специального проекта «Дягилев +». Ранее в частной филармонии «Триумф» зрители постелили концерт солистов оркестра musicaeterna, который исполнил струнные квартеты Дмитрия Шостаковича, а в зале краевой филармонии при полном аншлаге было дано ночное выступление хора Musicaeterna под управлением Виталия Полонского, где была исполнена рождественская музыка шести веков.
26.12.2022 в 16:24

Метки: Культура, в Перми, В России

Открылся новый мост через Чусовую
Сегодня состоялось открытие нового моста через реку Чусовая протяженностью 1,5 км. По нему запущено двухполосное движение всех видов транспорта: общественного, грузового и личного. Расчетная скорость составляет 100 км/час, а на подходах к нему – 120 км/ч. Существующий мост после открытия нового закроется на реконструкцию – она по планам продлится до марта 2024 года. После этого для движения будет доступно четыре полосы.
22.12.2022 в 13:23

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество, Экономика, Сделано в Перми

Лента новостей RSS каналы

В Минобре напомнили, при какой температуре на улице можно не отправлять ребенка в школуВ Минобре напомнили, при какой температуре на улице можно не отправлять ребенка в школу

В Пермском крае аномально холодная погода продержится до 10 январяВ Пермском крае аномально холодная погода продержится до 10 января

За новогодние праздники главный ледовый городок Перми посетили более 130 тысяч человекЗа новогодние праздники главный ледовый городок Перми посетили более 130 тысяч человек

На эспланаде в Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуреНа эспланаде в Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

Транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента в аэропорту ПермиТранспортная прокуратура проводит проверку после инцидента в аэропорту Перми

Пермякам рекомендуют не выходить в морозы на улицу

В Юсьвинском районе Прикамья отогнали волков, атакующих поселокВ Юсьвинском районе Прикамья отогнали волков, атакующих поселок

С начала года в Пермском крае произошло 237 ДТПС начала года в Пермском крае произошло 237 ДТП

В Прикамье из-за похолодания повысят температуру горячей воды в кранах В Прикамье из-за похолодания повысят температуру горячей воды в кранах

У Мотовилихинского пруда в Перми украли несколько секций чугунного огражденияУ Мотовилихинского пруда в Перми украли несколько секций чугунного ограждения

До конца новогодних каникул для детей в Перми организованы праздничные программыДо конца новогодних каникул для детей в Перми организованы праздничные программы

С рождественского Сочельника началось традиционное время гаданийС рождественского Сочельника началось традиционное время гаданий

Пермский зоопарк проводит показательные кормления животныхПермский зоопарк проводит показательные кормления животных

В Перми главное Рождественское богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе В Перми главное Рождественское богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе

В планетарии Перми проходят праздничные программы для детей В планетарии Перми проходят праздничные программы для детей

В Перми вновь были замечены световые столбы В Перми вновь были замечены световые столбы

В ДТП на трассе М7-Волга под Краснокамском погиб водитель автомобиля В ДТП на трассе М7-Волга под Краснокамском погиб водитель автомобиля

В пермских кинотеатрах лидером проката остаётся фильм «Чебурашка»В пермских кинотеатрах лидером проката остаётся фильм «Чебурашка»

Пермский Театр-Театр проводит экскурсии в закулисьеПермский Театр-Театр проводит экскурсии в закулисье

Возле Пермского Театра-Театра зажгли фонари с вращающимися фигурамиВозле Пермского Театра-Театра зажгли фонари с вращающимися фигурами

Рожденные в новом году малыши получили подарки с юбилейной символикой от краевых властейРожденные в новом году малыши получили подарки с юбилейной символикой от краевых властей

В Кудымкаре стартовали открытые всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина «Рождественское турне»В Кудымкаре стартовали открытые всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина «Рождественское турне»

МЧС предупреждает о риске роста пожаров из-за аномальных морозов МЧС предупреждает о риске роста пожаров из-за аномальных морозов

В Перми дети-сироты получили ключи от новых квартирВ Перми дети-сироты получили ключи от новых квартир

В Перми более тысячи бездомных собак обрели новых хозяев в 2022 году

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную