На эспланаде в Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

Как сообщается на сайте городской администрации, 8 января в 66-м квартале городской эспланады открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Турнир проводит «Пермская дирекция» при поддержке департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми.В краевую столицу в этот раз съехались чемпионы прошлых лет, чтобы посвятить свои работы основной теме мероприятия – 300-летию Перми. В связи с юбилеем города сам кубок будет проходить немного иначе, в том числе и в тематическом направлении.География конкурса – от Комсомольска-на-Амуре до Москвы. Среди команд скульпторов – двукратные обладатели кубка рязанцы Юрий и Владимир Мистрюковы, трёхкратные участники и призёры Кубка «Зимний вернисаж» Андрей и Николай Кокорины, представляющие Екатеринбург, где они сейчас живут, и родной Курган, где родились и выросли. Кроме того, в рамках турнира представят своё мастерство пермячки Татьяна Титова и Марина Еркович, принимавшие участие в конкурсе в самом его начале, в 2007 и 2011 годах. Главным призом предстоящего состязания станет хрустальный кубок.Турнир будет проходить с 8 по 13 января, тема конкурса – «С днём рождения, Пермь!». Каждая ледовая композиция станет подарком городу к празднику. Местом проведения турнира чемпионов Кубка «Зимний вернисаж» стала обновленная площадка 66-го квартала эспланады у монумента «Героям фронта и тыла» со стороны улицы Попова