С начала года в Пермском крае произошло 237 ДТП

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Кроме того, 42 раза водители наезжали на неподвижно стоящие авто, 21 раз на препятствие и еще 7 раз на пешеходов. Также две машины опрокинулись на крышу.
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