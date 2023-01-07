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В Прикамье из-за похолодания повысят температуру горячей воды в кранах
Энергетики рекомендуют жителям осторожнее использовать горячую воду. Также не позволять детям без присмотра взрослых пользоваться системой горячего водоснабжения. Обслуживающим организациям направлены рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов.
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