Пермский зоопарк проводит показательные кормления животных

В Пермском зоопарке медведь съел Бабу-Ягу. Так были устроены показательные кормления зверя.Все мероприятия на время новогодних каникул в Пермском зоопарке расписаны буквально по часам. И каждый день не похож один на другой. В Рождественский Сочельник, например, было показательное кормление лошадей и хищников. В качестве первого развлечения был тренинг с лошадьми.Анна, сотрудник Пермского зоопарка: "Ее зовут Нормандия. Это пони, животное домашнее, люди работают в полном контакте, лошади должны быть послушными, человеко ориентированными. И это не только верховая езда, это еще работа в быту. Лошадей нужно каждый день чистить, и лошади должны к человеку лояльно относиться. Они не должны пинаться, кусаться. Именно над этим мы работаем. Чтобы лошади у нас были добрые, людей не обижали. Человек тоже должен относиться к лошади ответственно. Самое сложное в работе с животными не столько учить животное, сколько себя контролировать, потому что животные общаются на другом языке".Программа с хищниками прошла с показательного кормления белых медведей. Животных не только кормили, но и развлекали. Смотрители нарядили елку и подготовили самое настоящее новогоднее меню.Анна, сотрудник Пермского зоопарка: "Сегодня хищникам мы даем свинину, говяжью ногу, так как у нас Баба-Яга костяная нога, а также у нас на деревьях висят яблоки, огурцы вместо листочков. Также мы даем яйца. Большая часть свинины отдается сразу, так как медведи не всегда сразу начинают проедать. Также чтобы они заинтересовались тем, что делают киперы, мы большую часть отдаем сразу. Развешиваем уже более вкусные продукты. Такое новогоднее оливье для хищников".Пока медведи находились в отдельной клетке, для них в основном вольере приготовили полноценное новогоднее представление с угощением, но как и положено, елка началась точно по времени.Каникулы на этом не заканчиваются. А это значит, что уже в Рождество в Пермском зоопарке вновь пройдут показательные кормления животных. А ровно в 14.00 часов пройдет большая праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.