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В Перми главное Рождественское богослужение пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: «В спасительные и светлые дни праздника Рождества Христова, дорогие братья и сестры, имея великую надежду и твердое упование на Того, Кто ради каждого из нас пришел в этот мир, «взял на Себя наши немощи и понес наши болезни», будем помнить о своей ответственности перед Отечеством нашим».
Также можно посетить богослужения в других храмах Перми:
Храм во имя Всех святых (Пермь, ул. Тихая, 23) - (в ночь с 6 на 7 января 0.00 - ночная Божественная литургия, 7 января 9.00 - утренняя Божественная литургия);
Петропавловский собор (Пермь, ул. Советская, 1/1) - (7 января 23.45 - ночная Божественная литургия, 7 января 9.00 - утренняя Божественная литургия);
Крестово-Митрофаниевский храм (Пермь, Комсомольский проспект, 6) - (в ночь с 6 на 7 января 0.00 - ночная Божественная литургия, 7 января 9.00 - утренняя Божественная литургия);
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Ленина, 48) - (в ночь с 6 на 7 января 0.00 - ночная Божественная литургия; 9.00 - утренняя Божественная литургия);
Пермский Успенский женский монастырь (Пермь, ул. Плеханова, 39/5) - (в ночь с 6 на 7 января 1.00 - ночная Божественная литургия, 7 января 9.00 - утренняя Божественная литургия);
Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140 а) - (в ночь с 6 на 7 января 23.00 - ночная Божественная литургия, 7 января 9.30 - утренняя Божественная литургия);
Храм во имя святого праведного Симеона Верхотурского (Пермь, ул. Пушкина, 83) - (в ночь с 6 на 7 января 23.40 - ночная Божественная литургия, 7 января 8.45 - утренняя Божественная литургия);
Храм во имя святых Царственных Страстотерпцев (Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 19) - ( в ночь с 6 на 7 января 23.30 - ночная Божественная литургия, 7 января 8.30 - утренняя Божественная литургия);
Храм во имя равноапостольного князя Владимира (Пермь, ул. Кировоградская, 194) - (в ночь с 6 на 7 января 0.00 - ночная Божественная литургия, 7 января 9.00 - утренняя Божественная литургия);
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Генерала Доватора, 9) - (в ночь с 6 на 7 января 23.30 - ночная Божественная литургия, 7 января 9.30 - утренняя Божественная литургия);
Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь (Пермь, ул. Висимская, 4а) - (в ночь с 6 на 7 января 23.30 - ночная Божественная литургия, 7 января 8.00 - утренняя Божественная литургия).Для пермяков подготовили и программу светских мероприятий. Так, 7 января можно будет услышать рождественские мелодии. Концерт пройдет сначала в Парке имени Чехова, после в Парке «Счастье есть» в 15 часов, а затем в Саду Миндовского в 17 часов.
В ледовом городке «Виват, Пермь!» на эспланаде 7 января гостей ожидает интерактивная программа «Рождественские игрища», с 12 до 16 часов здесь можно будет заниматься подвижными играми вместе с аниматорами, с 16 до 19 часов для зрителей выступят артисты и творческие коллективы Перми. Кроме того, в ледовом комплексе появится рождественский вертеп – один из главных символов предстоящего праздника. Все каникулы возле катка около Театра-Театра будет работать новогодняя ярмарка. Здесь можно будет угоститься чаем из огромного, 555-литрового, самовара.
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