Пермский Театр-Театр проводит экскурсии в закулисье

Посетители Театра-Театра могут оценить не только восстановленные фонари, но и закулисье. Для них проходят особые экскурсии.В первую очередь участники экскурсии окажутся прямо на главной сцене театра. Это 500 квадратных метров. На сцене могли бы разместиться несколько однокомнатных квартир. А высота – семиэтажный дом. Масштабы поражают.Следующая точкой станет – реквизиторский цех. В нем хранятся все предметы, что используются в тех или иных спектаклях.Все участники экскурсии по закулисью передвигаются исключительно в светоотражающих жилетах. Это безопасно для них самих и удобно для персонала театра, ведь рабочий процесс здесь не останавливается. А это самый большой цех театра – декорационный.Ведь прежде, чем здесь начнут строить, стругать и красить, все декорации художник изображает в миниатюре.Посетители могут также заглянуть в мужскую костюмерную. Самое интересное в ней – головные уборы. Они уникальны, сделаны вручную. Финальные перевоплощения во внешности актеров происходят в гримерном цехе. Парики, накладные усы, бороды, а еще есть маленький, но важный прибор – пульверизатор. С помощью него актеры могут поменять цвет кожи, например.Конечно, в самом театре более тысячи дверей и сотни коридоров. Все их одна экскурсия за час просто не может охватить. Но в театре такие экскурсии в закулисье проводят практически каждый день. Поэтому окунуться в театральную жизнь, подглядеть за ней, вполне возможно.