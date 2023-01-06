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Возле Пермского Театра-Театра зажгли фонари с вращающимися фигурами
Агафья Бояршинова, документовед Театра-Театра: "Невероятной удачей стало то, что к нам смог приехать Иван Павлович Казанский – скульптор, который разрабатывал первоначально эскизы к этим скульптурам. Он и проконсультировал, и рассказал о ходе строительства, о ходе установки фонарей".
Восстанавливали фигуры буквально по крупицам в течение нескольких месяцев. По архивным фотографиям, книгам и воспоминаниям. Из всех 24 скульптур к 2022 году практически на 100 процентов сохранилась лишь одна. По иронии судьбы, изображавшая самого древнего персонажа – героя античной трагедии Софокла «Царя Эдипа». Она служила для рабочих кузнечной мастерской неким образцом, на который они ориентировались при реставрации.
Юрий Чирков, директор Гильдии мастеров Урала: "Нет чертежей таких, которые были когда-то, и скорее всего, были утеряны. Поэтому все делалось по фотографиям. Художники хорошие, поэтому стараемся сделать копию. Хотелось бы сделать и оставить отреставрированным своим потомкам, внукам эти красивые изделия".
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