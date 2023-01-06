В пермских кинотеатрах лидером проката остаётся фильм «Чебурашка»

Семейная комедия продолжает привлекать зрителей. По всей стране суммарно картину посмотрели уже почти 5,2 млн человек. В активе сказки про ушастого непоседливого зверька 1,7 млрд рублей. По отзывам тех, кто оценил новую историю о безымянной игрушке, кино подойдёт и для маленьких, и взрослых, и для тех, кто познакомился с вымышленным персонажем совсем недавно, и для тех, кто вырос на мультфильмах о нём и его друзьях.Воплотить легендарную историю в жизнь взялись авторы трилогии «Последний богатырь». По сюжету сказочный персонаж из далекой апельсиновой страны удивительным образом попадает в приморский городок. Главный друг Чебурашки в фильме вовсе не крокодил, а хмурый старик-садовник Гена, которого сыграл Сергей Гармаш, а вместо Шапокляк – владелица шоколадной фабрики Римма – Елена Яковлева. Вымышленному персонажу, придуманному писателем Эдуардом Успенским, предстоит найти себе имя, друзей и новый дом.