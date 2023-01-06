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В пермских кинотеатрах лидером проката остаётся фильм «Чебурашка»
Воплотить легендарную историю в жизнь взялись авторы трилогии «Последний богатырь». По сюжету сказочный персонаж из далекой апельсиновой страны удивительным образом попадает в приморский городок. Главный друг Чебурашки в фильме вовсе не крокодил, а хмурый старик-садовник Гена, которого сыграл Сергей Гармаш, а вместо Шапокляк – владелица шоколадной фабрики Римма – Елена Яковлева. Вымышленному персонажу, придуманному писателем Эдуардом Успенским, предстоит найти себе имя, друзей и новый дом.
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