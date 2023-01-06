Рожденные в новом году малыши получили подарки с юбилейной символикой от краевых властей

Рожденные в новом году малыши получили подарки от краевых властей.25 детей появились на свет в первый день этого года в роддомах Перми. По поручению губернатора Пермского края все эти семьи при выписке поздравляют сотрудники ЗАГСа2023-й - знаковый для региона. Перми исполняется 300 лет. И в честь большого события всем родителям детей, появившихся на свет 1 января в краевой столице, вручили подарки с юбилейной символикой.В подарочный набор входит футболка с символикой «Пермь-300», современный термос, а ещё поздравительная открытка от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.А ещё вручат свидетельство о рождении и папку с медалью «Родившемуся в Пермском крае». Среди малышей в Перми преобладает женская половина. На свет появились 18 девочек, мальчиков значительно меньше - 7.Елена Ерохина, председатель комитета ЗАГСа Пермского края: "Есть у нас редкие, необычные имена. На свет у нас появился Гавриил, Мия. Есть две Александры, две Марии. И такие популярные имена по итогам 2022 года, как Матвей, Никита. Есть Анаид".Без подарков не останутся и семьи всего региона, у кого родятся малыши в 2023 году. Уже традиционно в рамках акции «Подарок новорождённому» всем дадут детские принадлежности: одежду, постельное белье и одеяло с полотенцем для малыша. А первенца этого года - Семёна Моисеева мама и папа уже сегодня увезут домой в село Юрла Коми-Пермяцкого округа.