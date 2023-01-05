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МЧС предупреждает о риске роста пожаров из-за аномальных морозов
МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, и тем более не доверять детям следить за ними. Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не допускается использовать их для сушки вещей.
Кроме того, необходимо помнить, что если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать электромастера для устранения неисправности. При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину.
Особое внимание следует обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их нельзя хранить дома и на балконах. Если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.
"Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранит ваше жилье от пожаров и самое главное жизни ваших родных и близких", - говорится в обращении ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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