Как сообщается на сайте краевой администрации, в Перми дети-сироты получили ключи от новых квартир в доме на Магистральной, 86а. Всего в доме 53 квартиры: 40 из них отведены для расселения граждан по региональным программам, а 13 – для предоставления жилья детям-сиротам и лицам из их числа. Квартиры были приобретены по договорам долевого строительства.В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что в конце декабря 2022 года началась выдача ключей от квартир в доме по улице Магистральной, 86а в Кировском районе. Дом был введён в эксплуатацию в середине декабря. Напомним, что квартиры в этом доме предоставляются как для детей-сирот и лиц из их числа, так и для расселения граждан из аварийных домов, включенных в региональные адресные программы.В конце декабря 2022 года детям-сиротам выдали 12 ключей от квартир. Жителям аварийных домов выдан ещё 21 ключ. Предоставление жилья в указанном доме продолжится после новогодних праздников. Городские власти планируют и в дальнейшем участвовать в долевом строительстве, так как это способствует ускорению процесса расселения аварийного жилья.