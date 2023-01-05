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В Перми дети-сироты получили ключи от новых квартир
В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что в конце декабря 2022 года началась выдача ключей от квартир в доме по улице Магистральной, 86а в Кировском районе. Дом был введён в эксплуатацию в середине декабря. Напомним, что квартиры в этом доме предоставляются как для детей-сирот и лиц из их числа, так и для расселения граждан из аварийных домов, включенных в региональные адресные программы.
В конце декабря 2022 года детям-сиротам выдали 12 ключей от квартир. Жителям аварийных домов выдан ещё 21 ключ. Предоставление жилья в указанном доме продолжится после новогодних праздников. Городские власти планируют и в дальнейшем участвовать в долевом строительстве, так как это способствует ускорению процесса расселения аварийного жилья.
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