В Перми более тысячи бездомных собак обрели новых хозяев в 2022 году

Как сообщается на сайте администрации Перми, в 2022 году с улиц города было отловлено 1326 бесхозяйных собак, ещё 176 животных поступило от жителей. При этом новых хозяев обрели 1154 питомца муниципального приюта.

Отмечается, что на территории Перми фиксируется тенденция снижения количества покусов собаками без владельцев. Так, в 2018 году было зафиксировано 1176 подобных случаев, а за 2021 год — 690 случаев. Данные за 2022 год в мэрии не предоставили.

В муниципальном приюте рассказали, как в учреждении горожане могут бесплатно подобрать себе питомца. Для этого можно приехать на экскурсию или сделать выбор по фотографии — список постояльцев размещён на официальном сайте приюта, а также в группе приюта ВКонтакте.

