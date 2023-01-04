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В Перми более тысячи бездомных собак обрели новых хозяев в 2022 году
Отмечается, что на территории Перми фиксируется тенденция снижения количества покусов собаками без владельцев. Так, в 2018 году было зафиксировано 1176 подобных случаев, а за 2021 год — 690 случаев. Данные за 2022 год в мэрии не предоставили.
В муниципальном приюте рассказали, как в учреждении горожане могут бесплатно подобрать себе питомца. Для этого можно приехать на экскурсию или сделать выбор по фотографии — список постояльцев размещён на официальном сайте приюта, а также в группе приюта ВКонтакте.
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