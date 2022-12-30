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В краевой Федерации плавания подвели итоги года
Благодаря успешным выступлениям, кандидатами в сборную России стали также Руслан Садыков, Дарья и Ксения Максимовы, Кира Манохина и Дарья Копылова. Всего в 2022 году Федерация плавания организовала два региональных чемпионата, три первенства, а также Всероссийские соревнования «Пермская волна» в честь 300-летия Перми. Уже в середине февраля в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» пройдут очередные важные старты-Чемпионат и Первенство Пермского края. По итогам сформируют сборную команду, которая будет защищать честь Прикамья в новом году. Все соревнования проходят при поддержке краевого Минспорта, а также компаний «Уралхим» и «Уралкалий» в рамках благотворительной программы. Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»: «Из года в год мы видим высокие спортивные достижения пловцов Пермского края на престижных российских соревнованиях. Регион достойно представляют спортсмены из Краснокамска, Перми, Осы, Березников, Губахи и других городов. Благодаря тому, что плавание получило статус базового вида спорта Пермского края на 2022-2026 годы, его развитие усилится, и мы увидим дальнейший рост числа детей, занимающихся им».
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