В краевой Федерации плавания подвели итоги года

43 медали - 17 золотых, 15 серебряных, 11 бронзовых завоевали ведущие пловцы Прикамья на окружных, российских и международных стартах. Итоги года подвели в краевой Федерации плавания.10 наград в копилку сборной принесла член национальной команды страны Екатерина Сорокина. В сентябре в Краснодарском крае воспитанница краснокамской школы «Дельфин» выиграла Чемпионат России на открытой воде. Этого события в Прикамье ждали долгие годы. До финиша в женском заплыве на 25 километров дотерпели всего четыре спортсменки. Результат Екатерины- 5 часов 16 минут 20,4 секунды. Также спортсменка выполнила норматив на присвоение звания мастера спорта международного класса. Екатерина Сорокина, мастер спорта международного класса по плаванию: "Все соревнования как праздник проходят. Открытая вода мне близка душой. И мне нравится плыть любую дистанцию, я плыву с удовольствием".Благодаря успешным выступлениям, кандидатами в сборную России стали также Руслан Садыков, Дарья и Ксения Максимовы, Кира Манохина и Дарья Копылова. Всего в 2022 году Федерация плавания организовала два региональных чемпионата, три первенства, а также Всероссийские соревнования «Пермская волна» в честь 300-летия Перми. Уже в середине февраля в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» пройдут очередные важные старты-Чемпионат и Первенство Пермского края. По итогам сформируют сборную команду, которая будет защищать честь Прикамья в новом году. Все соревнования проходят при поддержке краевого Минспорта, а также компаний «Уралхим» и «Уралкалий» в рамках благотворительной программы. Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»: «Из года в год мы видим высокие спортивные достижения пловцов Пермского края на престижных российских соревнованиях. Регион достойно представляют спортсмены из Краснокамска, Перми, Осы, Березников, Губахи и других городов. Благодаря тому, что плавание получило статус базового вида спорта Пермского края на 2022-2026 годы, его развитие усилится, и мы увидим дальнейший рост числа детей, занимающихся им».