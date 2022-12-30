«Виват, Пермь!» К открытию главного ледового городка всё готово

30 декабря в 17.00 часов на эспланаде в Перми откроет свои двери ледовый городок «Виват, Пермь!». Он полностью посвящен предстоящему 300-летнему юбилею краевой столицы и дает старт праздничным мероприятиям.Затирка снегом — последний этап изготовления зимней скульптуры, говорит скульптор Александр Анфёров. Повышение температуры до плюсовых отметок хоть и замедлило процесс строительства, однако специалистам всё же удалось восстановить художественные композиции.Михаил Анфёров, ледовый скульптор: "Надо всё было фрезеровать заново, забивать и подготавливать объект к сдаче. Завтра днём уже будет точно готово".Этой зимой ледовый комплекс на эспланаде посвящен 300-летию Перми и носит название «Виват, Пермь!». Главная тема — история города. Здесь представлен и индустриальный Молотов, и горка, посвященная первому пермскому губернатору Василию Татищеву.Андрей Хомяков, директор МБУК "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий": "Горка раскрывает именно основную историю. Именно на ней выгравирована дата 1723 год. У каждого объекта установлены штендеры с историей и также с правилами посещения и катания.Найдутся горки под каждый возраст. От крупных трехметровых до небольших аттракционов самым маленьким посетителям.Все 12 горок уже готовы к эксплуатации. На себе испытан объект, посвященный Екатерине Великой, настало время монументу в честь Василия Татищева! Лед отличный. Можно кататься!Ледовый городок на пермской эспланаде — один из самых крупных в России. На его строительство ушел один месяц и сотни кубических метров льда. Общая площадь — больше 6 тысяч квадратных метров.Василий Головин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми: "Мы делим для себя на три условные зоны. Интерактивная – место, где сейчас стоим. Здесь будут проходить все новогодние активности. Средняя часть - променадная часть. На ней располагаются объекты, на которых будут созданы скульптуры Кубка «Зимний вернисаж». И третья часть эспланады, у Театра-Театра — это спортивная часть".Откроется главный ледовый городок на пермской эспланаде уже 30 декабря в пять часов вечера. Вход свободный. С собой иметь хорошее настроение.