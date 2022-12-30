← В краевой Федерации плавания подвели итоги года
«Виват, Пермь!» К открытию главного ледового городка всё готово
Михаил Анфёров, ледовый скульптор: "Надо всё было фрезеровать заново, забивать и подготавливать объект к сдаче. Завтра днём уже будет точно готово".
Этой зимой ледовый комплекс на эспланаде посвящен 300-летию Перми и носит название «Виват, Пермь!». Главная тема — история города. Здесь представлен и индустриальный Молотов, и горка, посвященная первому пермскому губернатору Василию Татищеву.Андрей Хомяков, директор МБУК "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий": "Горка раскрывает именно основную историю. Именно на ней выгравирована дата 1723 год. У каждого объекта установлены штендеры с историей и также с правилами посещения и катания.
Найдутся горки под каждый возраст. От крупных трехметровых до небольших аттракционов самым маленьким посетителям.
Все 12 горок уже готовы к эксплуатации. На себе испытан объект, посвященный Екатерине Великой, настало время монументу в честь Василия Татищева! Лед отличный. Можно кататься!
Ледовый городок на пермской эспланаде — один из самых крупных в России. На его строительство ушел один месяц и сотни кубических метров льда. Общая площадь — больше 6 тысяч квадратных метров.
Василий Головин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми: "Мы делим для себя на три условные зоны. Интерактивная – место, где сейчас стоим. Здесь будут проходить все новогодние активности. Средняя часть - променадная часть. На ней располагаются объекты, на которых будут созданы скульптуры Кубка «Зимний вернисаж». И третья часть эспланады, у Театра-Театра — это спортивная часть".
Откроется главный ледовый городок на пермской эспланаде уже 30 декабря в пять часов вечера. Вход свободный. С собой иметь хорошее настроение.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В краевой Федерации плавания подвели итоги года
Долгострой на ул. Толмачева готов принять жителей
В Перми открыли каток на эспланаде. Выход на лёд по QR-коду
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.12.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.12.2022
Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы
В Перми завершилась реконструкция набережной возле Речного вокзала
В центре сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова наградили лучших сотрудников
На заседании правительства обсудили работу экстренных служб в новогодние каникулы
На краевом оперштабе обсудили усиление мер безопасности в новогодние праздники
Добавить комментарий: