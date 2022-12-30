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Долгострой на ул. Толмачева готов принять жителей
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы старались, чтобы к Новому году было все сдано".
И вот дом готов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сегодня встретился с дольщиками и оценил выполненные работы.
В торжественной обстановке председателю ЖСК вручили разрешение на ввод в эксплуатацию дома.
Наталья Иващенко, генеральный директор «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пермского края»: "В январе мы планируем передать объект жилищно-строительному кооперативу, после чего начнется выдача ключей членам кооператива".
По словам главы региона, в Прикамье активно ведется работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. В этом году после судебных разбирательств девять проблемных домов начали достраивать, а еще шесть на разных стадиях.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "По ряду домов были произведены выплаты - компенсация. Мы нацелены на то, чтобы все долгострои в Перми были завершены. Мы не завершим работу, пока права каждого дольщика до последнего человека не будут восстановлены".
В доме на Толмачева 167 квартир. Права восстановлены более чем у ста человек.
Все коммуникации к дому подведены. Работает пассажирский и автомобильный лифт. Здесь предусмотрена двухуровневая парковка, рассчитанная на 30 машино-мест.
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