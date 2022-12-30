Долгострой на ул. Толмачева готов принять жителей

Председателю ЖСК «Толмачева, 15» в Перми вручили разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Высотка чуть ли не с самой долгой историей строительства, наконец, готова принять жителей. Самые первые дольщики вспоминают, что фундамент дома на Толмачева, 15 заложили еще в 1998 году. После менялись застройщики, которые не выполняли своих обязательств. В 2020-м краевые власти вместе с федеральными ведомствами сделали все необходимое, чтобы 18-этажный жилой дом был достроен.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы старались, чтобы к Новому году было все сдано".И вот дом готов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сегодня встретился с дольщиками и оценил выполненные работы.В торжественной обстановке председателю ЖСК вручили разрешение на ввод в эксплуатацию дома.Наталья Иващенко, генеральный директор «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пермского края»: "В январе мы планируем передать объект жилищно-строительному кооперативу, после чего начнется выдача ключей членам кооператива".По словам главы региона, в Прикамье активно ведется работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. В этом году после судебных разбирательств девять проблемных домов начали достраивать, а еще шесть на разных стадиях.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "По ряду домов были произведены выплаты - компенсация. Мы нацелены на то, чтобы все долгострои в Перми были завершены. Мы не завершим работу, пока права каждого дольщика до последнего человека не будут восстановлены".В доме на Толмачева 167 квартир. Права восстановлены более чем у ста человек.Все коммуникации к дому подведены. Работает пассажирский и автомобильный лифт. Здесь предусмотрена двухуровневая парковка, рассчитанная на 30 машино-мест.