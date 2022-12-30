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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.12.2022

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В Перми открыли каток на эспланаде. Выход на лёд по QR-коду

На эспланаде в Перми открылся главный каток краевой столицы. В новогодние праздники здесь на льду можно будет увидеть звезд фигурного катания и хоккея.Лёд и пламя – две стихии сошлись на открытии катка на площади перед Театром-Театром.
Не менее яркое представление продемонстрировали пермские фигуристы — парное катание и синхронное выступление.
Появление нового места для активного отдыха в столице Прикамья стало возможным, в том числе благодаря поддержке краевых властей. Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что в зимний период крайне важно создать условия, в которых жители смогут активно проводить время, занимаясь любимыми видами спорта.
Сразу после официальной части все желающие могли бесплатно выйти на лёд со своими коньками или взять их на прокат в теплом павильоне. Сама хоккейная коробка стандартных размеров – 60 на 30 метров с пластиковыми бортами.
Ольга Кожухова: "Я тут с сыном, который с удовольствием катается. И бесплатно прийти практически в любое время покататься".
Для того чтобы покататься на коньках, необходимо предъявить QR-код. Его можно получить на портале «Умный спорт» в разделе «Фестиваль зимних видов спорта».
Одновременно на льду могут находиться не более 100 человек. Это сделано для того, чтобы кататься было комфортно и безопасно. Если загруженность небольшая, то пройти процедуру регистрации можно здесь, на месте.
Каток перед Театром-Театром - это не только центральное место для массовых катаний, но и площадка для проведения спортивных событий в рамках фестиваля зимних видов спорта.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мастер-классы с фигуристами, хоккеистами, обучение первичным навыкам катания на коньках беговых, будут проводиться различные турниры по футболу на льду, хоккею в валенках. И надеюсь, что это станет хорошими зимними традициями Пермского края".
Каток у Театра-Театра будет работать без выходных с 10.00 утра до 22.00 вечера, включая 31 декабря и 1 января, и так до весны. Внести коррективы в расписание может погода, а ещё дни, когда будут проводиться большие мероприятия, такие как новогодние ледовые шоу, подготовленные специально к 300-летнему юбилею Перми. Его режиссером-постановщиком выступил Илья Авербух.Ближайшие выступления 3 и 4 января в 17:00 и 21:00, соответственно, состоятся выступления с участием российских звезд фигурного катания. Еще одно ледовое шоу запланировано на 5 января на 11.00 утра. Для жителей и гостей города вход свободный, однако количество посадочных мест ограничено.

Опубликовано: 30.12.2022 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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Долгострой на ул. Толмачева готов принять жителей →

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