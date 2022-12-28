В Перми завершилась реконструкция набережной возле Речного вокзала

В Перми завершена реконструкция причалов и ремонта променадной части верхнего и нижнего ярусов набережной реки Камы в районе здания Речного вокзала. Качество работ оценил Ггбернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Как доложил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков, подрядчик ООО «ТехДорГрупп» завершил все работы согласно установленным срокам. В ходе капитального ремонта причалов были выполнены две важные задачи: непосредственно реконструкция объекта, а также обеспечение на нем транспортной безопасности.На променадной части нижнего яруса уложена гранитная плитка и установлены ограждения транспортной безопасности. После реконструкции части привокзальной площади на нее возвращен арт-объект «Счастье не за горами». Также на нижнем ярусе появились амфитеатры – места для отдыха посетителей набережной. Они установлены с возможностью быстрого демонтажа и последующего монтажа на прежних местах: это позволит обеспечить их сохранность на время весеннего паводка.Для безопасного осуществления посадки на теплоходы были построены два модульных здания КПП транспортной безопасности. Они обеспечены всем необходимым оборудованием: системами аудио- и видеонаблюдения, системой контроля доступа и досмотра, системой оповещения и охранно-пожарной сигнализации. На входе установлены датчики радиационного контроля, что исключает возможность проноса на судно опасных объектов. При сканировании багажа интроскопами также можно обнаружить металлические или взрывчатые вещества.По итогам выезда Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти продолжат создавать современную инфраструктуру на воде.«Это часть нашей работы по развитию речного судоходства в регионе, водных пассажирских и туристических маршрутов. Каждый год к нам заходит все больше судов, а в следующем году Пермь станет отправной точкой для трёх крупных круизных маршрутов», – сообщил губернатор.