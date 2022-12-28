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Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы
Напомним, 20 сентября прошлого года студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров вооружившись гладкоствольным ружьём, пришел на территорию ПГНИУ и открыл стрельбу в направлении людей и автомобилей. В результате на территории учебного заведения возникла паника, в ходе которой 18 человек, пытаясь спастись, в спешке покидали место преступления, в том числе выпрыгивая из окон учебных корпусов.
В результате преступных действий Тимура Бекмансурова погибли 6 человек, более 20 ранены, 37 лиц получили различные телесные повреждения. В ходе расследования было допрошено более 1130 свидетелей, проведено более 185 осмотров мест происшествий и предметов, окончено более 230 судебных экспертиз. Во время судебного процесса Бекмансуров полностью признал свою вину.
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