В центре сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова наградили лучших сотрудников

В Пермском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Сергея Суханова сегодня прошло награждение лучших врачей и сотрудников. Среди наград в том числе благодарности министерства здравоохранения России, а также знаки отличников отрасли. Ежедневно эти люди спасают пациентов не только из Пермского края, но и из других регионов страны. Виталий Лихачев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»: "Мы рады, что получаем положительный эффект, что приносим радость пациентам. Надеемся, что удлиняем им жизнь, здоровье улучшаем. Это наша основная задача".Центр сердечно-сосудистой хирургии работает в Перми уже десять лет. Сегодня это один из семи федеральных медицинских учреждений, построенных в России в целях повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи людям. Специалисты здесь проводят диагностику и хирургическое лечение заболеваний, а все пациенты находятся под постоянным контролем опытного медицинского персонала 24 часа в сутки.Вячеслав Белов, главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»: "У нас в планах в том числе, чтобы федеральный центр им. Суханова стал учреждением, куда едут за помощью. У нас уже есть пациенты из других регионов, маленькие в том числе. Едут из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга. Будем эту помощь развивать, чтобы центр был более известен, чтобы больше людей могли получить помощь у нас".