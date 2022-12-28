На заседании правительства обсудили работу экстренных служб в новогодние каникулы

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Что касается других экстренных служб - пожарных, спасателей и полиции - им в праздничные дни традиционно придется нести дежурство в усиленном режиме.
Для ликвидации вероятных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в Пермском крае сформирована 571 аварийная бригада, предусмотрено 1096 единиц техники и порядка 3 000 единиц личного состава.
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