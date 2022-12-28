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На заседании правительства обсудили работу экстренных служб в новогодние каникулы →
На краевом оперштабе обсудили усиление мер безопасности в новогодние праздники
Особое внимание участники совещания уделили вопросам обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время новогодних каникул. Начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что на территории Прикамья под особым контролем находятся более 600 объектов, на которых планируется проведение новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе свыше 350 – с массовым пребыванием детей.
По словам главы ведомства, также ведется работа для обеспечения безопасности при хранении и запуске пиротехнических изделий – проходят выездные обследования. Напомним, хранение и реализация таких изделий сегодня осуществляется на 141 объекте. Кроме того, установлено 45 точек, в которых реализация таких товаров осуществляется стихийно.
Кроме того с 30 декабря по 8 января будет усилена работа по профилактике пожаров в жилом секторе. Органы управления готовы к реагированию на возможные ЧС и происшествия в период новогодних праздников в количестве 6 550 человек личного состава от РСЧС.
По итогам заседания был дан ряд поручений, в том числе в части повышения безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих жизнедеятельность населения в ряде территорий – усиление сил и средств, привлеченных для охраны, и т.д.
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