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Опубликован график работы медучреждений в новогодние праздники
В преддверии Нового года, 30 декабря, поликлиники Прикамья будут работать в обычном режиме, 31 декабря – возможны изменения в расписании, уточняйте информацию в вашей медорганизации. В праздничные дни (3-6 января) в рабочие часы врачи поликлиник будут вести прием пациентов, нуждающихся в лечении в амбулаторных условиях.
Службы неотложной помощи поликлиник продолжают работать в штатном режиме ежедневно с 8.00 до 00.00, с сохранением количества бригад, в том числе «ковидных». Вызвать врача неотложной помощи можно с 8.00 до 23.00.
Напомним, что в Перми врача можно вызвать на дом по номеру 270-09-03 или 122 (доб. 4). В территориях Пермского края номер можно найти на сайте вашего медицинского учреждения.
Единая региональная информационно-справочная служба «122» будет работать с 31 декабря по 8 января ежедневно в режиме записи обращений.
С 31 декабря по 8 января неотложная стоматологическая помощь будет оказываться в Краевой клинической стоматологической поликлинике по адресу ул. Братьев Игнатовых, 4 с 15.00 до 08.00. Также, с 1 по 8 января приемы будут вести дежурные врачи-стоматологи, график работы можно уточнить по номеру интересующей поликлиники или на сайте Минздрава Пермского края.
С 3 по 6 января для лиц, перенесших COVID-19, в часы работы поликлиник будет проводиться углубленная диспансеризация.
Вакцинация от COVID-19 будет проводиться ежедневно в рабочие часы поликлиник.
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