Опубликован график работы медучреждений в новогодние праздники

В Минздраве Пермского края сообщили график работы медучреждений региона в новогодние праздники. Стационары, в том числе перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19, будут работать в штатном режиме, в соответствии с утвержденной маршрутизацией – они принимают пациентов, оперируют и лечат круглосуточно. Травмпункты, скорая помощь, служба медицины катастроф и санитарная авиация также будут доступны на протяжении всех праздников – их работа организуется в усиленном режиме.

В преддверии Нового года, 30 декабря, поликлиники Прикамья будут работать в обычном режиме, 31 декабря – возможны изменения в расписании, уточняйте информацию в вашей медорганизации. В праздничные дни (3-6 января) в рабочие часы врачи поликлиник будут вести прием пациентов, нуждающихся в лечении в амбулаторных условиях.

Службы неотложной помощи поликлиник продолжают работать в штатном режиме ежедневно с 8.00 до 00.00, с сохранением количества бригад, в том числе «ковидных». Вызвать врача неотложной помощи можно с 8.00 до 23.00.

Напомним, что в Перми врача можно вызвать на дом по номеру 270-09-03 или 122 (доб. 4). В территориях Пермского края номер можно найти на сайте вашего медицинского учреждения.

Единая региональная информационно-справочная служба «122» будет работать с 31 декабря по 8 января ежедневно в режиме записи обращений.

С 31 декабря по 8 января неотложная стоматологическая помощь будет оказываться в Краевой клинической стоматологической поликлинике по адресу ул. Братьев Игнатовых, 4 с 15.00 до 08.00. Также, с 1 по 8 января приемы будут вести дежурные врачи-стоматологи, график работы можно уточнить по номеру интересующей поликлиники или на сайте Минздрава Пермского края.

С 3 по 6 января для лиц, перенесших COVID-19, в часы работы поликлиник будет проводиться углубленная диспансеризация.

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться ежедневно в рабочие часы поликлиник.

