Пермские ювелиры создали уникальную коллекцию по мотивам «Сердца Пармы»

Ювелиры пермской «Сереброники» не смогли пройти мимо главного кинособытия года и создали свою коллекцию по мотивам фильма «Сердце Пармы». Получилось так удачно, что изделиями даже заинтересовался Госархив.Непримиримые враги – вогул и пермский ратник - стоят бок о бок и встречают гостей. Такое могло произойти только в «Серебронике». Под Новый год здесь презентовали уникальную коллекцию, созданную по мотивам киноленты «Сердце Пармы».Андрей Саламатин, глава ювелирной компании «Сереброника»: "Меня поразил тот эпизод с перстнем хана, который передает этот родовой перстень подростку князю и вручает ему свою дочь. Фактически он вручает ему судьбу своего народа. Очень захотелось иметь этот перстень".А эту плакетку можно увидеть на поясе князя Кочаима. Ее прообразом послужили реальные находки археологов.Дмитрий Прокуроров, бригадир массовки на съемках кинофильма «Сердце Пармы»: "В компании «Сереброника» у нас появился проект, чтобы такие вещи сделать более легкими и носимыми".Однако в кино зоркие ювелиры и придирчивые археологи обнаружили некоторые неточности.Прообразом этого подвеса стало украшение княгини Чердыни. Правда, она носила его на голове в качестве височных подвесок.Серебряных дел мастера доработали его, добавив ажурные пластины с символами трех миров из финно-угорского эпоса. Как акцент на способность перевоплощаться. К слову, у этих украшений уже появились почитатели.Алина Селищева, психолог, клиент ювелирной компании «Сереброника»: "Это то, к чему у меня потянулась рука. Это то, что и носится, и к душе".Подвес Князь Перми Великой с изображением медведя. Считалось, такой защитит от ран и принесет удачу. В кино этот оберег можно увидеть на нагрудной части доспеха Михона.Украшение княгини Ротэ, оберег вогульского Князя Асыки, амулет сотника Бурмота. Всего 9 изделий. Эта уникальная коллекция – часть истории Пармы, поэтому ювелиры решили передать ее в Пермский госархив социально-политической истории.Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Могу заверить, что условия есть, потому что архив хранит, в том числе государственные награды из золота, серебра и платины".Кстати, костюмы вогула и ратника – те самые, что участвовали в съемках фильма, тоже будут переданы в музей. А фанаты «Сердце Пармы» уже сегодня могут не только посмотреть, но и примерить на себя обереги и украшения, какие носили наши предки в 15 веке, а еще приобрести их в «Серебронике».