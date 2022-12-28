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Пермские ювелиры создали уникальную коллекцию по мотивам «Сердца Пармы»

Ювелиры пермской «Сереброники» не смогли пройти мимо главного кинособытия года и создали свою коллекцию по мотивам фильма «Сердце Пармы». Получилось так удачно, что изделиями даже заинтересовался Госархив.Непримиримые враги – вогул и пермский ратник - стоят бок о бок и встречают гостей. Такое могло произойти только в «Серебронике». Под Новый год здесь презентовали уникальную коллекцию, созданную по мотивам киноленты «Сердце Пармы».Андрей Саламатин, глава ювелирной компании «Сереброника»: "Меня поразил тот эпизод с перстнем хана, который передает этот родовой перстень подростку князю и вручает ему свою дочь. Фактически он вручает ему судьбу своего народа. Очень захотелось иметь этот перстень".
А эту плакетку можно увидеть на поясе князя Кочаима. Ее прообразом послужили реальные находки археологов.
Дмитрий Прокуроров, бригадир массовки на съемках кинофильма «Сердце Пармы»: "В компании «Сереброника» у нас появился проект, чтобы такие вещи сделать более легкими и носимыми".
Однако в кино зоркие ювелиры и придирчивые археологи обнаружили некоторые неточности.
Прообразом этого подвеса стало украшение княгини Чердыни. Правда, она носила его на голове в качестве височных подвесок.
Серебряных дел мастера доработали его, добавив ажурные пластины с символами трех миров из финно-угорского эпоса. Как акцент на способность перевоплощаться. К слову, у этих украшений уже появились почитатели.
Алина Селищева, психолог, клиент ювелирной компании «Сереброника»: "Это то, к чему у меня потянулась рука. Это то, что и носится, и к душе".
Подвес Князь Перми Великой с изображением медведя. Считалось, такой защитит от ран и принесет удачу. В кино этот оберег можно увидеть на нагрудной части доспеха Михона.
Украшение княгини Ротэ, оберег вогульского Князя Асыки, амулет сотника Бурмота. Всего 9 изделий. Эта уникальная коллекция – часть истории Пармы, поэтому ювелиры решили передать ее в Пермский госархив социально-политической истории.
Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Могу заверить, что условия есть, потому что архив хранит, в том числе государственные награды из золота, серебра и платины".
Кстати, костюмы вогула и ратника – те самые, что участвовали в съемках фильма, тоже будут переданы в музей. А фанаты «Сердце Пармы» уже сегодня могут не только посмотреть, но и примерить на себя обереги и украшения, какие носили наши предки в 15 веке, а еще приобрести их в «Серебронике».

Опубликовано: 28.12.2022 в 11:22 в рубрике - Вести Пермь

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