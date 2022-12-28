Кролик-великан вышел на первую прогулку по пермскому зоопарку

Молодой кролик весом 8 килограммов и размером со среднюю собаку поселился в Пермском зоопарке. Его привезли из Барнаула по случаю Нового года. Посетители увидят гиганта в январе.Несмотря на первую прогулку в новых краях по Пермскому зоопарку, кролик по кличке Лев Валентинович чувствует себя спокойно. Семимесячный гигант породы Ризен длиной в 70 сантиметров приехал в Пермь под Новый год из Барнаула и уже стал всеобщим любимцем.Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Это самая крупная порода кроликов в мире. Они были выведены в Бельгии в 16 веке".Пока что символ наступающего 2023 года находится на карантине, и показали его только нашей съемочной группе. Он должен адаптироваться к новому месту жительства, привыкнуть к сотрудникам и пройти ветеринарные процедуры.Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Он уже узнает рабочих, которые за ними ухаживают, очень контактные, мы его ходим проведывать, любимец зоопарка".В зоопарке уверены, что кролик станет всеобщем любимцем, как и символ 2022 года – тигрица Афина, которая встретила нас с хорошим настроением.Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Год прошел по характеру Афины. Потому что Афина у нас как погода весной. Сейчас она благодушная, пройдет минута, ей что-то уже не нравится, она может начать рычать".А Новый год обещает быть под стать характеру кролика, говорят астрологи. Такой же семейный и любвеобильный. Поэтому рекомендуют уделить внимание именно домашнему очагу. В отличие от 2022 года выбора, 2023-й – год семьи.Юлия Гикис, астролог: "Это домашнее животное, оно пушистое, мягкое, любвеобильное и пугливое. Поэтому не ругайтесь в этом году, не создавайте конфликты. Лучше занимайтесь домашними делами, обзаведитесь семьей, а может быть, купите дом".Во всей красе для посетителей зоопарка Лев Валентинович покажется с наступлением новогодних каникул. Жить он будет в павильоне экзотических животных, чтобы не рисковать здоровьем. Зверь не переносит уральских морозов и при большом минусе может переохладиться за счет своих больших ушей.С символом Нового года можно будет сделать и памятные фотографии. Здесь для этого соорудили специальную фотозону. Сам же Лев Валентинович очень контактный и дружелюбный кролик. Весит гигант примерно 8 килограммов.Для этого нужна будет предварительная запись. А Лев Валентинович уже через четыре месяца станет в два раза больше в размерах, и на руках его будет уже не удержать. Когда он вырастет, сотрудники будут подыскивать для него невесту.