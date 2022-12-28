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Лесничие усилили охрану лесов в преддверии Нового года
В предновогодние дни на защиту хвойных в краевой столице вышли десятки человек. Лесничие дежурят во всех районах города — с этого сезона совместно с полицией.
Николай Бруев, участковый лесничий Мотовилихинского лесничества: "Проверяют лесные дороги, тропинки, если есть какие-то заезды, соответственно, лесники проверяют эти заезды, если есть нарушение, оперативно сообщается информация в полицию".
Законным способом срубить под самый корешок новогоднюю красавицу всё-таки можно. Для этого в любом соседнем лесничестве нужно заключить договор купли-продажи. Понадобится паспорт и номер ИНН. Двухметровая ель обойдется вам в 52 рубля.
Ольга Пономорёва, мастер леса Закамского участкового лесничества: "Человек оплачивает и может оплатить прямо в офисе онлайн".
Ну а дальше в лес. Точнее, в специально отведенное место вырубки под линиями электропередач.
Ассортимент здесь богаче, чем в любом гипермаркете. Для украшения к Новому году есть пихты, сосны, ели. Высота тоже разная. Что выбрать, каждый решает для себя сам.
Денис Калугин, директор Закамского лесничества: "Эти объекты должны быть расчищены от растительности, то есть, соответственно, одновременно мы выписываем ели новогодние и расчищаем объекты от ёлочек".
Главные правила по установке ели — не заносить в тепло сразу, дать постоять после холода в коридоре или на балконе. Тогда хвойное будет долго радовать вас своей красотой.
В отличие от ели искусственной, ель живая — натуральная, вкусно пахнет, создает аромат и новогоднее настроение в доме. Правда, для взаимодействия с ней нужны перчатки — потому что колючая.
А еще покупка живой ели в лесничестве — это также инвестиция в экологию. Собранные средства от продажи ежегодно уходят на восстановление зеленого массива. Как, кстати, и штрафы за незаконную вырубку.
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