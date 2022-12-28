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Новый корпус гимназии №17: история, строительство и первые впечатления
Первый звонок для ребят в стенах нового корпуса подали выпускница гимназии и ее нынешний директор - Марина Демидова, победитель олимпиад и круглый отличник Марк Рейм и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В новом современном здании будут учиться школьники с 5-го по 11-й классы - всего 630 человек. На четырех этажах расположились кабинеты по физике, химии, биологии, информатике, робототехнике и цифровые лаборатории.
Марина Демидова, директор МАОУ «Гимназия №17»: "Для нас это очень важно, потому что 70% наших выпускников выбирают профессии инженерного плана, а из этих 70% еще 70 IT-специальности".
У ребят появился и собственный мини-стадион на улице и многофункциональный спортзал внутри.
Гимназия №17 — одно из старейших образовательных учреждений Перми. Она была открыта в 1901 году. Тогда купец Любимов подарил свой дом городской думе для открытия в нем Торговой школы.
Строительство нового корпуса гимназии началось в марте 2021 года. На эти цели было выделено более 620 млн рублей, из них 477 млн рублей из федерального бюджета. Сегодня историческое здание школы и новый корпус связывает теплый, светлый переход.
Одно из важнейших направлений работы краевого Правительства – строительство новых школ, а также переоснащение оборудованием действующих. Это позволяет создать комфортные и современные условия для обучения ребят.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это не просто корпус, это новый шаг и поднятие уровня образовательной среды, поскольку залы позволяют получать практические навыки — кабинеты труда, астрономии, робототехники".
Чтобы запомнить эмоции сегодняшнего дня, гимназисты заложили в капсулу времени послание для своих потомков из 2051 года. Тогда гимназии исполнится 150 лет, и новый корпус будет казаться совершенно привычным.
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