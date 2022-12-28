Первая после пандемии губернаторская ёлка прошла в Перми

Более тысячи детей со всего Пермского края собрала в этом году губернаторская елка. Традиционно приглашения сюда получают отличники учебы, победители олимпиад, спортсмены, добившиеся высоких показателей, и ребята, показавшие себя в творчестве и общественной жизни. За два дня в губернаторской елке примут участие более тысячи детей со всего Пермского края. Приглашают в качестве поощрения активистов, отличников, победителей олимпиад и соревнований. Впрочем, об учебе сегодня мало кто вспоминает. Даже сопровождающие взрослые готовы на пару часов забыть о возрасте.При появлении Деда Мороза все сомнения в его реальности развеиваются окончательно. Если даже региональный министр образования и науки делает с ним обязательную фотографию.От таких массовых мероприятий многие школьники за время пандемии уже успели отвыкнуть. Последняя масштабная губернаторская елка в Перми проводилась два года назад. Так что для подавляющего большинства участников все происходящее сегодня точно впервые.Без официальных поздравлений на губернаторской елке тоже никуда. Правда, сегодня это, скорее, душевные пожелания.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Чтобы Новый год принес вам только удачу, благополучие и успехов в учебе".Подарок от артистов пермского Театра-Театра – на сцене мюзикл «Бременские музыканты» с мелодиями, знакомыми каждому.На прощание еще один подарок – сладкий. Здесь уже каждый участник волен поступать с ним по своему усмотрению.