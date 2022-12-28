Пермский Росреестр посчитал аварийные объекты недвижимости

Росреестр в Прикамье одним из первых в России завершил мероприятия по внесению в ЕГРН сведений об аварийных объектах недвижимости. В реестр попали более 40 тысяч аварийных объектов, из которых 36 тысяч 616 – помещения, расположенные в многоквартирных домах. В целом в ЕГРН содержится информация о 323 тысячах аварийных объектах по всей России, в ряде регионов составление реестров до сих пор не закончено.Как отметили в пермском Росреестре, информация о статусе недвижимости является важной при подготовке сделок по купле-продаже. Приобретение квартиры в доме, который на момент сделки уже был признан аварийным, может обернуться для покупателя неприятными последствиями. Поэтому лучше заранее знать информацию о состоянии дома. Удостовериться, что приобретаемое жильё не имеет такого статуса, можно, заказав выписку из ЕГРН.