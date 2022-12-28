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Пермский Росреестр посчитал аварийные объекты недвижимости
Как отметили в пермском Росреестре, информация о статусе недвижимости является важной при подготовке сделок по купле-продаже. Приобретение квартиры в доме, который на момент сделки уже был признан аварийным, может обернуться для покупателя неприятными последствиями. Поэтому лучше заранее знать информацию о состоянии дома. Удостовериться, что приобретаемое жильё не имеет такого статуса, можно, заказав выписку из ЕГРН.
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