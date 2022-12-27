Пермские трамваи за год перевезли почти 27 миллионов пассажиров

1 января на большие экраны страны выходит фильм «Чебурашка». Это не мультфильм, а полнометражная картина. Основана она на известной всем взрослым истории. По сюжету мохнатый непоседливый зверек из далекой апельсиновой страны удивительным образом попадает в приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и новый дом. На первый взгляд всё знакомо, но это только на первый. Главный друг Чебурашки в фильме вовсе не крокодил, а хмурый старик-садовник Гена с очень непростым характером, которого сыграл Сергей Гармаш. И как таковой Шапокляк здесь нет. Место главного антагониста произведений Эдуарда Успенского в современной картине отведено бизнес-леди Римме – Елене Яковлевой. Задача перед авторами стояла непростая, необходимо было сделать Чебурашку близким зрителю XXI века, но с отсылкой к советской мультипликации.