Пермские трамваи за год перевезли почти 27 миллионов пассажиров
Пермская трамвайная система входит в тройку лидеров всероссийского рейтинга по новизне парка и доле низкопольных вагонов. Средний возраст пермских трамваев составляет 15,7 лет. За последние несколько лет было приобретено 24 новых трамвая, ежегодно ведутся работы по обновлению трамвайных путей, построены и введены в эксплуатацию новые пути на улице Революции.
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