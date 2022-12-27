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В Перми торжественно открыли новый корпус гимназии №17
Гимназия №17 до сих пор находилась в старинном здании, которое в 1901 году купец Михаил Любимов передал городской Думе для открытия торговой школы. В марте прошлого года началось строительство нового корпуса гимназии. Всего на реконструкцию здания было выделено более 620 млн рублей, из них 477 миллионов из федерального бюджета.
Сегодня историческое здание и новый корпус связывает теплый светлый переход, в котором разместили зимний сад. В новом здании будут учиться ребята с 5 по 11 класс - всего 630 человек. На 4 этажах расположились 22 кабинета и цифровые лаборатории, появился свой спортзал и мини-стадион на улице. Актовый зал станет площадкой для возрождающегося школьного театра.
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