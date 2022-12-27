Морозы возвращаются

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← В 2023 году в Пермском крае планируют открыть 30 новых социальных кинозалов
Пермские трамваи за год перевезли почти 27 миллионов пассажиров →
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26.12.2022 в 16:24
22.12.2022 в 13:23
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06.12.2022 в 11:25
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Пермские трамваи за год перевезли почти 27 миллионов пассажиров
В 2023 году в Пермском крае планируют открыть 30 новых социальных кинозалов
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В 2023 году в Пермском крае планируют открыть 30 новых социальных кинозалов
Сотрудники Госавтоинспекции присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
В Перми после оттепели приводят в порядок ледовый городок
В Прикамье завершено строительство газопровода протяженностью более 27 км
"Класс"! Школьники Перми и Пермского района учатся плавать
В педагогическом университете открылся центр демонстрационных экзаменов
Пермские парки приглашают на новогодние концерты
Ремонт фасадов домов на Компросе должны завершить до 1 июня
Спортивная элита: награды вручили спортсменам, тренерам и даже муниципалитетам
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