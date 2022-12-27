В 2023 году в Пермском крае планируют открыть 30 новых социальных кинозалов

Завершен отбор заявок территорий на создание в Прикамье 30 социальных кинозалов в 2023 году. Они появятся в 20 округах. В том числе их откроют в п. Верхняя Старица (Гайнский МО), с. Осинцево (Кишертский МО), селах Сабарка и Ключи (Суксунский ГО) и т.д. В Ильинском городском округе откроются сразу четыре площадки: в селах Васильевское, Ивановское, Сретенское и городе Чёрмоз. По итогам 2023 года количество площадок проекта «Социальный кинозал» увеличится до 161, пояснили в Минкульте Прикамья.Напомним, проект «Социальный кинозал» стартовал в Прикамье в 2019 году как региональная составляющая национального проекта «Культура». Он реализуется ГКБУК «Пермская синематека» при поддержке Министерства культуры Пермского края. Проект направлен на развитие кинематографии в малых городах и поселениях Прикамья, расширение возможностей для досуга, создание дискуссионных площадок, повышение культурного уровня населения и на создание диалоговых пространств.Все социальные кинозалы оснащены оборудованием, и у посетителей есть возможность просматривать на большом экране качественные некоммерческие документальные и художественные фильмы и мультфильмы, напоминают в Минкульте Прикамья. После показа зрители могут обсуждать кино с профессиональным куратором и друг с другом, говорить об актуальных проблемах их района.Список площадок, где откроются социальные кинозалы в 2023 году:1. Березовский МО, Березовский дом культуры (д. Заборье).2. Гайнский МО, Культурно-методический центр (п. Верхняя Старица).3. Город Пермь, Центр досуга Мотовилихинского района.4. Губахинский МО, Центральная библиотека, филиал № 3 (п. Широковский).5. Добрянский ГО, Дворец культуры и спорта им. А.Д. Черкасова (п. Полазна).6. Ильинский ГО, Ильинский РДК (с. Васильевское, с. Ивановское, с. Сретенское, г. Чёрмоз).7. Кишертский МО, Кишертский центр культуры (с. Осинцево).8. Кочевский МО, Кочевский ЦРК (с. Юксеево).9. Краснокамский ГО, Центральная библиотека г. Краснокамска (с. Усть Сыны, с. Мысы).10. Куединский МО, Центр развития культуры, спорта и молодежной политики Куединского района (с. Федоровск, с. Большой Гондыр).11. Лысьвенский ГО, Лысьвенский культурно-досуговый центр» (д. Липовая-1).12. Нытвенский ГО, ЦРКИС (п. Новоильинский).13. Ординский МО, Национально-культурный центр «Ирень» (с. Карьево).14. Осинский ГО, Осинский центр культуры и досуга» (с. Гремяча, с. Кузнечиха, д. Пермякова)15. Очерский ГО, Очерский центральный дом культуры (д. Лужково, д. Спешково).16. Оханский ГО, Оханский КДЦ (с. Андреевка).17. Пермский МО, Культурно-спортивный центр «Гамово» (с. Гамово).18. Суксунский ГО, Центр развития культуры (с. Сабарка, с. Ключи).19. Чайковский ГО, Чайковский центр развития культуры (с. Маракуши).20. Чернушинский ГО, Городской центр культуры и досуга «Нефтяник» (с. Слудка, с. Трун).