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Сотрудники Госавтоинспекции присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Сотрудники краевой Госавтоинспекции присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В её рамках в преддверии Нового Года они навестили ребят - подопечных «Центра помощи детям с ОВЗ, оставшимся без попечения родителей». Ребятам в стихотворной форме напомнили о правилах поведения на дороге, поздравили с наступающим Новым Годом. После каждому ребенку вручили праздничный сладкий подарок.
Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции: "Каждый ребенок ждет чуда, а это особенные детки, поэтому мы, приезжая каждый раз на любое мероприятие в данное учреждение, всегда общаемся с детьми, проводим для них профилактические мероприятия. И, конечно, каждому ребенку мы дарим подарки».
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