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"Класс"! Школьники Перми и Пермского района учатся плавать
С бортика поддерживают одноклассники и родители, на воде- страховочная дощечка. Она же - эстафетная палочка.
Весёлые старты на плавательных дорожках «Олимпии», по сути, подводят итоги первого полугодия обучения по программе «Класс». По ней занимаются около 2 тысяч ребят из 29 школ Перми и Пермского района. Начиная с сентября регулярно, раз в неделю, опытные наставники учат малышей уверенно держаться на воде.
Татьяна Байворовская, тренер программы «Класс» Спорткомплекса «Олимпия»: "Мы обучаем основам- кладём детей на воду, чтобы они чувствовали себя свободно. И основные способы даём- на спине, на груди".
Такому количеству зрителей на трибунах могут позавидовать иные старты российского масштаба. Одна из самых внушительных- делегация Кондратово. Обучение по муниципальной программе «Класс» для школ Пермского района включает 36 занятий. Плюс в «Олимпии» есть свой бессрочный курс. Начинать можно с садика.
Павел Мальцев, руководитель Аква-центра Спорткомплекса «Олимпия»: "Из этой программы вышла мастер спорта международного класса Алёна Ширяева по подводному спорту. То есть тренер нашёл её, просто на бортике посмотрел, ребёнок понравился, и позже добилась таких результатов".
Сегодня итоговый результат, впрочем, не самое главное. Всех - участников, родителей и организаторов - переполняют радостные эмоции.
Чтобы предстоящие праздничные дни стали такими же радостными, «Олимпия» приглашает в гости от мала до велика. Можно потренироваться в фитнес-центре или искупаться, и даже устроить семейный заплыв.
Например, детский бассейн в зимние каникулы работает полный день. Ждёт родителей с детьми с 10.00 утра до 20.00 вечера.
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