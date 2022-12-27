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В педагогическом университете открылся центр демонстрационных экзаменов
Импровизация – важное умение для будущих педагогов. Так что занятия в студии медиакластера Ирина старается не пропускать. Оборудование здесь по последнему слову техники, и дополнительная практика точно не помешает.
Ирина Арсентьева, студентка ПГГПУ: "Я часто работаю с людьми, с детьми, их родителями, и чем больше развиваешься в этом, тем проще будет дальше жить".
В соседней аудитории технопарка универсальных педагогических компетенций декан факультета психологии вместе со студентами с помощью микроэнцефалографа исследуют влияние музыки на креативность. Попса и тяжелый рок пока заметно проигрывают.
Денис Смирнов, декан факультета психологии ПГГПУ: "Бинауральная музыка способствует протеканию творческого процесса. Мы подключили интеллект и концентрацию внимания".
Для подготовки будущих педагогов в пермском профильном вузе сегодня работает дом научной коллаборации, школа робототехники и педагогический кванториум, не забывают при этом и про классические наглядные пособия.
Уникальная коллекция зоологического музея начала формироваться с момента образования факультета биологии. Кроме исключительно редких экземпляров есть здесь и самые дорогие. Например, пингвин куплен еще в советское время в Ленинграде за баснословные 600 рублей.
После короткого знакомства со всеми педагогическими новинками можно переходить к непосредственному открытию центра демонстрационных экзаменов. Екатерине Актимировой в преддверии Нового года предстоит рассказать классу о мировых традициях празднования смены календарных дат.
Екатерина Актимирова, студентка ПГГПУ: "Все дети разные, все особенные, и для каждого каким-то образом нужно найти подход".
С виду обычный школьный класс, только в соседнем кабинете за большими зеркальными окнами сидят экзаменаторы и оценивают работу молодого учителя.
Дмитрий Шмуратко, декан исторического факультета ПГГПУ: "Студент работает как в реальной школе, он один на один с ребятами и может полностью продемонстрировать все свои педагогические умения, методическую грамотность".
Многочисленные камеры и компьютеры помогут сделать оценку максимально объективной. В таких условиях теперь обещают не только экзаменовать, но и тренировать будущих педагогов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это та точка, или очередной шажок нашего педуниверситета к тому, чтобы он становился еще более профессиональным и таким центром для подготовки действительно учителей будущего".
Вот и губернатору на этот раз пришлось тянуть билет, совсем как на экзамене. Впрочем, с заданием по открытию центра глава региона справился на отлично.
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