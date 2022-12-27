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В Прикамье завершено строительство газопровода протяженностью более 27 км
Как сообщили в МинЖКХ Прикамья, межпоселковый газопровод стал самым длинным строительным объектом газификации этого года в регионе, обеспечив поставки газа в восемь населенных пунктов округа. После завершения строительства распределительных сетей возможность подключить свои дома к природному топливу получат порядка 1,4 тыс. человек, проживающих в 590 домовладениях. Работы выполнены в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.
Напоминаем, в текущем году в 11 территориях региона построено 22 газопровода, в том числе пять межпоселковых. На эти цели направлено свыше 7,5 млрд руб. Возможность подключить свои дома к природному топливу получили жители д. Кресты и с. Плишкари Еловского округа, д. Ирьяк, д. Симаково, п. Заготзерно, п. Нефтебаза, д. Мазунина и д. Десяткова Осинского округа, с. Григорьевское Нытвенского городского округа, д. Бородули Верещагинского городского округа и другие.
В следующем году в Прикамье планируется строительство 15 газопроводов общей протяженностью 337 км. Благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов еще более пяти тыс. домовладений получат возможность подключиться к газоснабжению. Новые объекты будут построены в 12 муниципалитетах.
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