← Ремонт фасадов домов на Компросе должны завершить до 1 июня
В педагогическом университете открылся центр демонстрационных экзаменов →
Пермские парки приглашают на новогодние концерты
Так, 28 декабря в 16:00 в парке им. Чехова состоится детская концертная программа «Навстречу Новому году» (0+). 3 и 4 января в 13:00 посетителям парка представят ещё одну концертную программу – «Новогодний переполох!» (0+). 7 января в парке пройдёт концерт «Рождественские мелодии» (0+) при участии артистов творческого объединения «ПермьКонцерт».
В парке «Счастье есть» в Кировском районе концертную программу «Навстречу Новому году» покажут 28 декабря в 18:00. 2 января в 15:00 и 5 января в 13:00 посетители парка смогут увидеть программу «Новогодний переполох!». Концерт «Рождественские мелодии» также пройдёт в парке «Счастье есть» 7 января в 15:00.
В саду им. Миндовского 29 декабря в 18:00 покажут концертную программу «Навстречу Новому году». Концертная программа «Новогодний переполох!» пройдёт в саду три раза – 3, 4 и 5 января в 16:00. 7 января в 17:00 в саду им. Миндовского состоится концерт «Рождественские мелодии», сообщили в пресс-службе администрации г. Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ремонт фасадов домов на Компросе должны завершить до 1 июня
Спортивная элита: награды вручили спортсменам, тренерам и даже муниципалитетам
С 9 января МФЦ Пермского края перейдут на новый график работы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.12.2022
Бур асыв, Пермскöй край!
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2022
На пермской набережной 24 декабря откроется Резиденция Деда Мороза
В Пермь доставили декорации ледового шоу "Снежная королева"
Юных дзюдоистов поздравил Дед Мороз
Житель Прикамья продаёт памятник Ленину за 1 миллион рублей
Добавить комментарий: