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Ремонт фасадов домов на Компросе должны завершить до 1 июня
Во время капитального ремонта фасада рабочие восстановили архитектурный облик. Утеплили и покрасили стены, отреставрировали все декоративные элементы, радуется Ирина Чикова.
Ирина Чикова, председатель совета дома по адресу Комсомольский проспект, 76: "Мы довольны. Ремонт был сделан быстро, качественно. Я лично знакомилась с проектом, в рамках проекта было сделано все".
А это дом на Комсомольском проспекте, 50. Здесь тоже ремонтные работы подошли к концу.
Виталий Патрило, представитель подрядчика: "Мы демонтировали старый слой штукатурки, который был поврежден. Затем методом инициирования мы восстановили целостность стен".
Реставрируют фасады не только со стороны главной улицы, но и во дворах.
Если присмотреться, то цвет дома не однотонный. Нижняя часть немного темнее, чем верхняя. Все из-за того, что на высоту в 2,5 метра нанесен слой особой дорогостоящей краски – так называемое антивандальное покрытие. Если ее разрисовать, то надписи без проблем можно будет смыть обычной водой.
Эти работы сделаны в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ремонтируют дома на Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Петропавловская.
Андрей Спиридонов, начальник отдела приоритетных проектов Фонда капитального ремонта Пермского края: "Поставлена задача – выполнить лицевые части фасадов ко Дню города. Понимаем всю важность и ответственность. Для этого производим еженедельные встречи с подрядными организациями, строго контролируем сроки выполнения работ".
На 21-м доме ремонт уже закончен, еще на 33 работа в самом разгаре.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Компрос – одна из центральных улиц исторического центра Перми и точка притяжения жителей и гостей города. Проект по реконструкции проспекта масштабный и рассчитан на несколько лет, чтобы к юбилею города вернуть ему уникальный исторический облик и первоначальную красоту».
Многие дома не ремонтировали по несколько десятков лет, и теперь после реставрации они выглядят, как новые. Все работы должны быть завершены до 1 июня следующего года.
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