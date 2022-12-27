Ремонт фасадов домов на Компросе должны завершить до 1 июня

Краевому фонду капремонта поставлена задача завершить ремонт фасадов домов на пермском Компросе до начала лета следующего года, то есть до 1 июня. Еще в начале года многоквартирный дом на Комсомольском проспекте, 76 в Перми выглядел так. Фасад с годами выцвел, со стен отваливалась штукатурка. Сейчас здание преобразилось.Во время капитального ремонта фасада рабочие восстановили архитектурный облик. Утеплили и покрасили стены, отреставрировали все декоративные элементы, радуется Ирина Чикова.Ирина Чикова, председатель совета дома по адресу Комсомольский проспект, 76: "Мы довольны. Ремонт был сделан быстро, качественно. Я лично знакомилась с проектом, в рамках проекта было сделано все".А это дом на Комсомольском проспекте, 50. Здесь тоже ремонтные работы подошли к концу.Виталий Патрило, представитель подрядчика: "Мы демонтировали старый слой штукатурки, который был поврежден. Затем методом инициирования мы восстановили целостность стен".Реставрируют фасады не только со стороны главной улицы, но и во дворах.Если присмотреться, то цвет дома не однотонный. Нижняя часть немного темнее, чем верхняя. Все из-за того, что на высоту в 2,5 метра нанесен слой особой дорогостоящей краски – так называемое антивандальное покрытие. Если ее разрисовать, то надписи без проблем можно будет смыть обычной водой.Эти работы сделаны в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ремонтируют дома на Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Петропавловская.Андрей Спиридонов, начальник отдела приоритетных проектов Фонда капитального ремонта Пермского края: "Поставлена задача – выполнить лицевые части фасадов ко Дню города. Понимаем всю важность и ответственность. Для этого производим еженедельные встречи с подрядными организациями, строго контролируем сроки выполнения работ".На 21-м доме ремонт уже закончен, еще на 33 работа в самом разгаре.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Компрос – одна из центральных улиц исторического центра Перми и точка притяжения жителей и гостей города. Проект по реконструкции проспекта масштабный и рассчитан на несколько лет, чтобы к юбилею города вернуть ему уникальный исторический облик и первоначальную красоту».Многие дома не ремонтировали по несколько десятков лет, и теперь после реставрации они выглядят, как новые. Все работы должны быть завершены до 1 июня следующего года.