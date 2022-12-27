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Спортивная элита: награды вручили спортсменам, тренерам и даже муниципалитетам
И так всю спортивную карьеру. Сегодня в комплекте наград саночницы из Чусового Татьяны Ивановой — бронза и серебро Олимпийских игр, золото на Чемпионате мира, а также восемь побед на Чемпионате Европы.
Татьяна Иванова, бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине: "И выходить на старт — это как новый вызов самой себе. В очередной раз пытаться улучшить свои спортивные результаты".
Третье место на Олимпиаде в Пекине у чусовлянки — особенно ценная награда. Медаль Татьяны Ивановой стала первой в истории России в женском одиночном санном спорте. Сегодня Татьяна Иванова — одна из 26 обладателей региональной награды «Спортивная элита 2022». Титул «Спортсменка года» получает из рук губернатора Дмитрия Махонина. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Спорт жил, он живет, и будет жить. Это показывают и последние Олимпийские игры, на которых у нас три медали. Это показывают наши международные соревнования".
Всего в конкурсе 21 номинация. Награды вручаются спортсменам, тренерам, ветеранам спорта, лучшим физкультурным организациям и даже муниципалитетам Прикамья. Ими в этом году стали город Чайковский и Бардымский округ.
А вот одна из самых необычных номинаций. «Лучший спортивный момент». Им признано видео — «удар слева» в исполнении борца ММА Виктории Теплышевой.
Главная же награда «Спортсмен года» в этом году достается победителю первенства мира по лыжным гонкам Савелию Коростелеву, который сейчас на всероссийских соревнованиях. За него кубок получает дедушка Сергей Морилов. Также обладатель почетного титула — тренер года.
Сергей Морилов, заслуженный тренер России: "Вкладываем всё - свою энергию, всё, чему учились сами, чего не смогли достичь, сейчас постигают наши дети и внуки. Это мы стараемся передать".
В этом году на конкурс «Спортивная элита» заявилось 127 кандидатов. На первом этапе победителей определяли болельщики в онлайн-голосовании. Лидеры народного мнения получили по 3 балла, они могли стать решающими на заседании экспертной комиссии.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Открытое голосование на сайте «Управляем вместе» помогает определить достойнейших. Одно дело, когда мы смотрим глазами профессиональными, другое дело, когда люди смотрят".
На достигнутом прикамские спортсмены не останавливаются и готовы удивлять дальше. У Татьяны Ивановой, например, впереди Чемпионат России. До марта еще есть время подготовиться.
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