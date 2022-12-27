С 9 января МФЦ Пермского края перейдут на новый график работы

С 9 января 2023 года изменится график работы отделений «Мои Документы» в Пермском крае. По субботам рабочий день для всех МФЦ станет на два часа короче – посетители смогут обратиться за получением государственных и муниципальных услуг с 10:00 до 15:00. В МФЦ эту меру объяснили заботой о клиентах - за счет сокращения режима работы отделений по субботам увеличится количество функционирующих окон приема в будни, уменьшится загруженность многофункциональных центров и повысится качество оказания услуг.

в филиалах многофункционального центра, расположенных в Березниках, изменения коснутся расписания в будние дни:

-филиал «Березниковский» (К.Марска, 37) теперь будет работать по следующему графику: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8:00 до 18:00, четверг – с 8:00 до 20:00;

-офис «Березниковский-2» (ул.Мира,30) с января будет ждать посетителей в понедельник, среду, четверг и пятницу – с 8:00 до 18:00, а во вторник – с 8:00 до 20:00;

-отделение многофункционального центра «Березниковский-3», расположенное в микрорайоне Любимов на Строгановском бульваре,18, по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам будет принимать заявителей с 8:00 до 18:00, в среду – с 8:00 до 20:00.

Отделения «Мои Документы» 31 декабря будут принимать посетителей в обычном режиме. В частности, обратиться в отделения, расположенные на территории г. Перми, можно с 9:00 до 17:00 часов – пояснили в пресс-службе учреждения. С 1 по 8 января 2023 года все офисы «Мои Документы» закроются на новогодние и рождественские каникулы. Обратиться за получением услуг жители смогут с 9 января.