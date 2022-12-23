← Юных дзюдоистов поздравил Дед Мороз
На пермской набережной 24 декабря откроется Резиденция Деда Мороза →
В Пермь доставили декорации ледового шоу "Снежная королева"
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← Юных дзюдоистов поздравил Дед Мороз
На пермской набережной 24 декабря откроется Резиденция Деда Мороза →
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22.12.2022 в 13:23
14.12.2022 в 17:00
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28.10.2022 в 09:40
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.12.2022
На пермской набережной 24 декабря откроется Резиденция Деда Мороза
В Пермь доставили декорации ледового шоу "Снежная королева"
Юных дзюдоистов поздравил Дед Мороз
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Юных дзюдоистов поздравил Дед Мороз
Житель Прикамья продаёт памятник Ленину за 1 миллион рублей
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлен рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду
Брала взятки и занималась обналом. Вынесен приговор бывшей сотруднице службы судебных приставов
В Перми демонтируют незаконные павильоны по продаже пиротехники
В ГИБДД сообщили подробности ДТП на ул. Трамвайной
Пермский книжный фестиваль собрал более 30 ведущих российских издательств
В преддверии Нового года пермякам напомнили правила безопасности
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