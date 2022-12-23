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Юных дзюдоистов поздравил Дед Мороз
Поздравление гости начали вполне традиционно - с шуточных вопросов и хоровода. Но за право загадать новогоднее желание попросили отжаться от пола 10 раз за 10 секунд. А чтобы получить подарок, спортсмены должны были продемонстрировать броски. Впрочем, в долгу дети не остались и потребовали повторить приём от самого Деда Мороза.
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