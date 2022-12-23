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На пермской набережной 24 декабря откроется Резиденция Деда Мороза
Напомним, также на набережной Перми этой зимой появится интерактивная инсталляция «С любовью о Перми». Она разместится в пространстве центрального амфитеатра. С 30 декабря по 8 января жители краевой столицы смогут посетить самую красочную новогоднюю площадку города. Для пермяков будут работать четыре уникальных зоны: арт-объект «Сердце Перми», видео-интерактив «Пермь в лицах», фотозона «Цветные сны», фотозона «Геометрия сердец». Локация с праздничным настроением будет работать для жителей и гостей города каждый день с 18:00 до 23:00.
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