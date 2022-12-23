На пермской набережной 24 декабря откроется Резиденция Деда Мороза

На набережной Перми 24 декабря откроется Резиденция Деда Мороза. Она начнёт свою работу в стеклянном павильоне , рядом с большой детской площадкой. Маленькие гости Резиденции получат возможность прочесть Дедушке Морозу стихи или исполнить песни, загадать свои желания и сделать совместную фотографию в этом удивительном месте на память. Резиденция Деда Мороза (0+) будет работать до 8 января ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход в сказочную приёмную – бесплатный.Напомним, также на набережной Перми этой зимой появится интерактивная инсталляция «С любовью о Перми». Она разместится в пространстве центрального амфитеатра. С 30 декабря по 8 января жители краевой столицы смогут посетить самую красочную новогоднюю площадку города. Для пермяков будут работать четыре уникальных зоны: арт-объект «Сердце Перми», видео-интерактив «Пермь в лицах», фотозона «Цветные сны», фотозона «Геометрия сердец». Локация с праздничным настроением будет работать для жителей и гостей города каждый день с 18:00 до 23:00.