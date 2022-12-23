← Брала взятки и занималась обналом. Вынесен приговор бывшей сотруднице службы судебных приставов
Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлен рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду
Розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции состоится в феврале 2023 года. Среди добросовестных плательщиков случайным образом будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона. Подробнее об акции можно узнать на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут зачтены в счет оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь и отразятся уже в январской квитанции.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Брала взятки и занималась обналом. Вынесен приговор бывшей сотруднице службы судебных приставов
В Перми демонтируют незаконные павильоны по продаже пиротехники
В ГИБДД сообщили подробности ДТП на ул. Трамвайной
Пермский книжный фестиваль собрал более 30 ведущих российских издательств
В преддверии Нового года пермякам напомнили правила безопасности
У ворона Гоши появилась невеста
Житель Добрянки добежал до Перми за 10 часов 24 минуты
ФСБ: задержаны агенты СБУ, готовившие теракты в Перми
Глава Перми анонсировал открытие экскурсионного автобусного маршрута
В ТРЦ "Планета" открылась резиденция Деда Мороза и Снегурочки
Добавить комментарий: