Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлен рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду

«Т Плюс» доставил жителям Перми, Березников, Краснокамска, Чайковского и Лысьвы рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду. Если провести его оплату до 31 декабря, то можно будет принять участие в традиционной новогодней акции «В Новый год без долгов!», победителями которой в прошлые годы стали сотни жителей Прикамья. Для этого достаточно не иметь задолженности за отопление и горячее водоснабжение и до конца года заплатить по всем счетам по квитанциям «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт». Тем, кто погасит долги, также будут списаны накопившиеся пени.Розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции состоится в феврале 2023 года. Среди добросовестных плательщиков случайным образом будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона. Подробнее об акции можно узнать на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут зачтены в счет оплаты начислений за тепловую энергию и горячее водоснабжение за декабрь и отразятся уже в январской квитанции.