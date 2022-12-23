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Брала взятки и занималась обналом. Вынесен приговор бывшей сотруднице службы судебных приставов
Следствием и судом установлено, что с февраля 2017 года по июнь 2018 года в городе Перми должностное лицо УФССП России по Пермскому краю, осужденная, которая на тот момент являлась начальником Межрайонного отдела и заместитель начальника Межрайонного отдела, действуя в составе организованной группы, совершили действия, связанные с незаконным возбуждением исполнительных производств на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчетных счетов различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму не менее 222 млн. рублей и дальнейшим их перечислением с лицевого счета Межрайонного отдела на банковские счета различных физических лиц, с целью последующего обналичивания.
В этот же период времени должностным лицом УФССП России по Пермскому краю и осужденной, при пособничестве директора коммерческой организации, совершено хищение путем мошенничества с лицевого счета Межрайонного отдела денежных средств, принадлежащих двум коммерческим организациям, в сумме более 3 миллионов рублей.
"Кроме того, с июня 2017 года по июль 2018 года в городе Перми должностное лицо УФССП России по Пермскому краю и осужденная, действуя группой лиц по предварительному сговору,получили лично от адвоката, жителя Перми и двух предпринимателей, в том числе через посредника, взятки в виде денег различными суммами от 11 тысяч рублей до 1 миллиона рублей за совершение в пользу взяткодателей и представляемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств. Общая сумма взяток полученных обвиняемой составила более 15 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Указанные преступления были выявлены сотрудниками региональных УФСБ России, ГУ МВД России и следователями СУ СК России по Пермскому краю в ходе расследования основного уголовного дела, возбужденного в 2018 году по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по которому сейчас идет судебный процесс над бывшим руководителем УФССП России по Пермскому краю, по обвинению в совершении тех же преступлений.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 3,5 миллионов рублей. Кроме того, лица, являвшиеся посредниками или передавшими взятки осужденной, привлечены к уголовной ответственности.
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