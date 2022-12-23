Синоптики рассказали о погоде в выходные

Как и прогнозировали синоптики, в Пермский край пришло резкое потепление. Сейчас в Перми температура колеблется в пределах 0...-1. Но это не предел, в выходные возможны плюсовые значения. На дорогах и тротуарах гололедица и снежная каша. Ожидаются осадки."В субботу очередной циклон, осадки в виде мокрого снега. Температура высокая для данного сезона: от +2 до -3 градусов в ночное время, минус только на севере края, остальная территория либо близко к нулю, либо будет положительная температура. На этот раз обойдемся без дождей, но снег будет липкий. Также будет ветрено. В воскресенье придет холодный фронт, температура воздуха понизится, наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке Пермского края. Ночью -2...-7, на юго-востоке до -9, в Перми около -2..-3", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.