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В Перми демонтируют незаконные павильоны по продаже пиротехники
"Работа по выявлению незаконных павильонов и киосков по продаже пиротехники усилена. Незаконно размещённые на муниципальной земле НТО заносятся в реестр. Затем администрации районов их оперативно демонтируют", – сказал Алексей Дёмкин.
На данный момент на территории Перми выявлено и занесено в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 19 павильонов по продаже пиротехнических товаров. Больше всего таких объектов выявлено в Мотовилихинском районе города (5 объектов). В Индустриальном, Свердловском, Кировском районах города – по 3, в Дзержинском и Орджоникидзевском районах – по 2, в Ленинском районе выявлен один объект.
В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми напоминают, что если жители увидели нестационарный торговый объект по продаже пиротехнических товаров, то они могут сообщить об этом в администрацию своего района.
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