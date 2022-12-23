В Перми демонтируют незаконные павильоны по продаже пиротехники

В преддверии новогодних праздников на территории Перми стали массово открываться самовольно установленные нестационарные торговые объекты – павильоны и киоски по продаже пиротехнических изделий. Глава города Алексей Дёмкин сообщил, что все незаконные НТО по продаже пиротехники на муниципальной земле будут демонтированы."Работа по выявлению незаконных павильонов и киосков по продаже пиротехники усилена. Незаконно размещённые на муниципальной земле НТО заносятся в реестр. Затем администрации районов их оперативно демонтируют", – сказал Алексей Дёмкин.На данный момент на территории Перми выявлено и занесено в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 19 павильонов по продаже пиротехнических товаров. Больше всего таких объектов выявлено в Мотовилихинском районе города (5 объектов). В Индустриальном, Свердловском, Кировском районах города – по 3, в Дзержинском и Орджоникидзевском районах – по 2, в Ленинском районе выявлен один объект.В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми напоминают, что если жители увидели нестационарный торговый объект по продаже пиротехнических товаров, то они могут сообщить об этом в администрацию своего района.