Глава Перми анонсировал открытие экскурсионного автобусного маршрута

В следующем году власти Перми планируют организовать экскурсионный автобус по основным достопримечательностям города. У него будет символичный №300. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин.Автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея краевой столицы. В поездке можно будет послушать аудиогид с информацией об истории Перми, знаковых местах и выдающихся земляках. По словам Алексея Демкина, гриобрести билет можно будет непосредственно в автобусе, он будет действовать в течение дня, то есть можно будет выходить на каких-то остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус. Он будет ездить по регулярному расписанию."Сейчас департамент транспорта должен оперативно провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать уже в мае. Думаю, в юбилейный год это будет интересно и пермякам, и гостям нашего города", - написал Алексей Демкин в своем telegram-канале.