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Глава Перми анонсировал открытие экскурсионного автобусного маршрута
Автобус будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея краевой столицы. В поездке можно будет послушать аудиогид с информацией об истории Перми, знаковых местах и выдающихся земляках. По словам Алексея Демкина, гриобрести билет можно будет непосредственно в автобусе, он будет действовать в течение дня, то есть можно будет выходить на каких-то остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус. Он будет ездить по регулярному расписанию.
"Сейчас департамент транспорта должен оперативно провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать уже в мае. Думаю, в юбилейный год это будет интересно и пермякам, и гостям нашего города", - написал Алексей Демкин в своем telegram-канале.
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