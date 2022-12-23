ФСБ: задержаны агенты СБУ, готовившие теракты в Перми

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Пермского края разоблачена агентурная группа Службы безопасности Украины из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСБ России.Организатором деятельности группы являлся Стрелков — активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», который в 2019 г., уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где был завербован СБУ. Используя свой круг общения в российских националистических ячейках, привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы."В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица, действуя по заданию СБУ, осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры г. Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе", - сообщается в пресс-релизе ФСБ России.