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ФСБ: задержаны агенты СБУ, готовившие теракты в Перми
Организатором деятельности группы являлся Стрелков — активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», который в 2019 г., уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где был завербован СБУ. Используя свой круг общения в российских националистических ячейках, привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица, действуя по заданию СБУ, осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры г. Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе", - сообщается в пресс-релизе ФСБ России.
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